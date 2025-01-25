Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 hap, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, gözaltına alınan 30 zanlıdan 25'inin " veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandığını kaydetti.

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