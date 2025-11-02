Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 25 adet sentetik ecza hapı, 500 gram amfetamin maddesi ile karıştırılmış tütün, 1gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 8 adet farklı tür ve ebatlarda fişek ele geçirildi.
