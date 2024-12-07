Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 4 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.