Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 4 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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