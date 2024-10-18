Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 13 kilo 550 gram sentetik ele geçirildiğini belirten Şıldak, 4 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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