Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1372 hap ile hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin ise gözaltında olduğunu kaydetti.