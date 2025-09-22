Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Bir gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Baskın düzenlenen evde 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahsa ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

