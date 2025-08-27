Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Üç gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen üç kişi tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramada ise 2 kilo 525 gram kubar esrar maddesi ile 555 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan üç şüpheli ile ilgili yasal işlem başlatıldı.