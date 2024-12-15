Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.



Bu kapsamda Siverek'te 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.



Vali Şıldak, "Bütün vatandaşlarımızın bu mücadeleye verecekleri destek çok daha başarılı sonuçlar getirecektir." ifadesini kullandı.

