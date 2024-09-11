Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 31 kilo 650 gram uyuşturucu ile 12 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 5 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyerek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.

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