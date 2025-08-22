Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ceylanpınar, Halfeti, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda 137 gram esrar, 139 kök Hint keneviri, 45 uyuşturucu hap, kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 av tüfeği ile 4 şarjör ve 80 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.