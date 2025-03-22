Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı.



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde belirlenen dört adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini kaydetti.



Operasyonda, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 5 zanlının gözaltına alındığını belirtti.