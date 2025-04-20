Şanlıurfa'da uyuşturucuya 12 tutuklama

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri, il merkezi, Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Ekiplerin 10 farklı operasyonunda, 3 kilo 50 gram skunk maddesi, 246 gram sentetik kannabionid maddesi, 71 gram metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 34 gram afyon sakızı, 1,74 gram eroin maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklanırken bir zanlı savcılık tarafından, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.