Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



İkisi ev olmak üzere toplam 4 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

