Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
İkisi ev olmak üzere toplam 4 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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