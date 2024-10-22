Şanlıurfa'da yaşlı çifti yangın ayırdı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 katlı binanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen Fethi Kaban (80) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (78) ağır yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.