Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği kaçıran 5 kişi yakalandı

Yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.



Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gün önce doğan bebeğin babası, taburcu işlemlerini yapıyordu.

Bu sırada çocuğunun kaçırıldığını fark etti. Polis ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi. Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobil güvenlik kameralarından takibe aldındı.

''BEBEĞE BAKAMAYACAKLARDI''



Zanlıların çocuğu Haliliye ilçesindeki bir evde sakladığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan 5 kişinin ailenin akrabası olduğu belirlendi. Zanlılar ifadesinde anne ve babanın bebeğe bakamayacağını düşündüklerini, bu nedenle çocuğu kaçırdıklarını söyledi.