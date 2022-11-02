Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği kaçıran 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da yeni doğan bir kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Polis, mobese kameralarından yola çıkarak bir eve düzenlediği operasyonda bebeği bulup 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılarsa akraba çıktı.

Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği kaçıran 5 kişi yakalandı

Yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gün önce doğan bebeğin babası, taburcu işlemlerini yapıyordu.

Bu sırada çocuğunun kaçırıldığını fark etti. Polis ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi. Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobil güvenlik kameralarından takibe aldındı.

Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği kaçıran 5 kişi yakalandı - 1

''BEBEĞE BAKAMAYACAKLARDI''

Zanlıların çocuğu Haliliye ilçesindeki bir evde sakladığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 kişinin ailenin akrabası olduğu belirlendi. Zanlılar ifadesinde anne ve babanın bebeğe bakamayacağını düşündüklerini, bu nedenle çocuğu kaçırdıklarını söyledi.

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