Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Kaza, - Suruç karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan Cemil S. idaresindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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