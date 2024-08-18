Şanlıurfa’da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, Atatürk Barajı'nda çalışan saha güvenlik görevlisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesi Atatürk Barajı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, barajda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran (44), dengesini kaybederek yüksekten kayalık bir alana sırtüstü düştü. Bağıran'ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Serdar Bağıran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Bağıran, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bağıran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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