Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Zincirleme kaza, gece yarısı Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Karaköprü yönünden kent merkezine ilerleyen, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekiler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber olurken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.