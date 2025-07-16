Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

'nın Karaköprü ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...