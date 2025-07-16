Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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