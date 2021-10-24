Şanlıurfa'da feci kaza: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün akşam bir tarfik kazası meydana geldi.

Kazada takla atan araçta bulunan 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti.

Olay dün akşam Siverek-Viranşehir karayolu kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada 17 yaşındaki Ümit Safi’nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu, sürücünün 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Safi olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak başka hastanelere sevk edildi.



Ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı çocuklar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.



Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.