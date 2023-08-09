Şanlıurfa'da gurbetçi çiftin aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Murat Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan Aysel Yalçın ise yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Murat Yalçın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri 5 boş kovan bulurken, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.