Şanlıurfa'da gurbetçi çiftin aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında Almanya’dan geldikleri öğrenilen Aysel Yalçın yönetimindeki HIMY 6363 plakalı otomobile seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Araçta bulunan Murat Yalçın ile eşi Aysel Yalçın vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Murat Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan Aysel Yalçın ise yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Murat Yalçın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri 5 boş kovan bulurken, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
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