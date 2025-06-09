Şanlıurfa'da iki mahallenin sakinleri birbirine girdi: 9 yaralı

Siverek’e bağlı Soydan Mahallesi ile Taşhan Mahallesi sakinleri arasında kavga çıktı. İddiaya göre, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.B. (21), Z.B. (31), Ç.K. (45), Ç.B. (18), H.B. (40), E.B. (15), S.B. (22), T.B. (18) ve M.B (13) darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, her iki mahallede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.