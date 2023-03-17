Şanlıurfa'daki kahramanlar: Kızıyla ağaca sarılıp bekledi

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik, “Olay günü annemin feryadına uyandım. Sokağın başına çıktım. İlerideki ailelerden çığlık sesleri geliyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde izliyorlardı. İlk defa başımıza böyle bir durum gelmişti. Yüzme bilen kişi sayısı da çok az olduğu için annem benim mesleğimden dolayı hemen uyardı, komşulara yardım etmem gerektiğini söyledi." diyerek şu şekilde anlatmaya devam etti:



"Sokağın başında bir evde 5 çocuk mahsur kalmıştı. Ben suya atladım ve sokağın başında evlerinde mahsur kalan 5 çocuğu tek tek çıkardım. Ardından evimize aldık. Aldığım çocuğu eve bırakıp tekrar döndüm ve sırayla hepsini kurtardım. Evlerin pencere demir korkulukları suyun şiddetinden sallanıyordu. O korkuları çekip çocukları o şekilde çıkardım. Çocukların içerisinde 2-3 yaşlarında olanlar da vardı. Çok kötü bir durumdu dereden deniz dalgası gibi dalgalar geliyordu. Benim de antrenör olmam ve yüzmeyi iyi bilmem mahalleli için bir avantaj oldu. Allah’a şükürler olsun, can kaybımız olmadı. Şu anda da evimizde bir hasar olmamasına rağmen komşularımıza yardım etmeye devam ediyorum."