Şanlıurfa'dan ikinci acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kişinin de cansız bedeni bulundu.

Haliliye ilçesine bağlı Seyhçoban Kırsal Mahallesi yakınlarında cumartesi akşamı yaşanan olayda, serinlemek için sulama kanalına girerek boğulmak üzere olan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ile onu kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay yerine giden AFAD, itfaiye ve sualtı polisleri, yaptıkları çalışmaların 3’üncü gününde yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin'in cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.