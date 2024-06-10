“Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildi” iddiasına valilikten açıklama

Şanlıurfa’dan Gaziantep’e kuduz hayvan nakledildiği iddiasına açıklama geldi. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada iddialara konu olan nakil işlemleri için, “Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir.” denildi.

“Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildi” iddiasına valilikten açıklama

’dan ’te hayvan nakledildiği iddiasına valilikten açıklama geldi.

Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından ’e ’dan hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, “Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir.” ifadesi kullanıldı.

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