Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli gözaltında


Valisi Hasan Şıldak yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 5 uzun namlulu tüfek, 10 tabanca, 12 av tüfeğinin ele geçirildiğini dile getiren Şıldak, 22 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

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