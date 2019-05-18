Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır.



Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."



HATAY'DA SİLAH KAZASINDA 1 ASKER ŞEHİT

Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün şehit oldu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hatay sınır bölgesinde yapılan devriye görevi sırasında, Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği belirtildi.



Bu müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu bildirildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir mesaj yayımlayarak şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

