Şanlıurfa'ya canlı hayvan giriş çıkışı yasaklandı (Şap hastalığına karşı tedbir)

Tarım ve Orman Bakanlığının SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aldığı önlemler çerçevesinde canlı hayvan giriş çıkışının yasaklandığı Şanlıurfa’da, pazar yeri gerekli çalışmalar tamamlanana kadar kapatıldı.



Kapatılmanın ardından hayvan pazarında detaylı temizlik yapan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.



Türkiye’de en son 60 yıl önce görülen serotipi şap hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, çok hızlı yayılan hastalığa karşı aşılama tamamlanana kadar iller arası sevkiyatlar yasaklandı. Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir ay içerisinde normale dönüleceği bildirildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.



Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virusudur. Virusun O , A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır. (O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4 , ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.



Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37 C'de 12 saatte, 60-65 C'de 1/2 saatte, 85'C de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir. Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır.