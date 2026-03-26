Şanlıurfa'yı sağanak vurdu. 4 ilçede okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, su baskınlarına ilişkin ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi. Vali Hasan Şıldak başkanlığında yağışa ilişkin gelişmelerin Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip edildiği belirtilen açıklamada, yağışın sabaha kadar devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi'nde meydana gelen su baskınında evlerinde mahsur kalan 10 kişilik Suriyeli aile, ekiplerden yardım istedi. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle aile üyeleri kurtarıldı.

4 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Valilik ayrıca, sağanak nedeniyle Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sebebiyle kırsal mahallelerimizde meydana gelen taşkın olayları ve yol ağında oluşan bozulmalar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sorunlar göz önüne alınarak, Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarda eğitim öğretime 26 Mart 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.”