Sansa deresi hayvanlara mezar oldu

Erzincan-Erzurum karayolunda bulunan Sansa deresinde birçok nesli tükenmekte olan hayvan telef oldu.

Sansa deresi hayvanlara mezar oldu

Nesli tükenmekte olan birçok hayvana ev sahipliği yapan ’da Sansa deresinde karayoluna çıkan araçların çarpması sonucu telef oldu.

Yaban hayvanlarının ölüsüne rastlayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, yaban hayatı için ekolojik köprü yapılması gerektiğini kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesinde bulunan hayvanların karayoluna çıkmaları sonucunda hayvanlara araçların çarptığını ve böylece telef olduklarını belirten Akyüz, yetkililerden yaban hayvanları için ekolojik köprü yapılmasını istedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da uçaklar havada tur attı! Sabiha Gökçen'deki hava trafiği telsiz konuşmasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...