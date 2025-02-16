Sansa deresi hayvanlara mezar oldu

Nesli tükenmekte olan birçok hayvana ev sahipliği yapan Erzincan’da Sansa deresinde karayoluna çıkan hayvanlar araçların çarpması sonucu telef oldu.

Yaban hayvanlarının ölüsüne rastlayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, yaban hayatı için ekolojik köprü yapılması gerektiğini kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesinde bulunan hayvanların karayoluna çıkmaları sonucunda hayvanlara araçların çarptığını ve böylece telef olduklarını belirten Akyüz, yetkililerden yaban hayvanları için ekolojik köprü yapılmasını istedi.