Sansar Salvo gözaltına alındı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, dün sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı videoları paylaşmıştı.



Tepkiyle karşılanan videolar ihbar sayıldı ve Arslan, dün gece gözaltına alındı.



Rapçi, sosyal medya hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler." paylaşımında bulundu.