Sansar Salvo gözaltına alındı
Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, babasını dövdüğü videolarla gündeme gelmişti. Arslan, sosyal medyada paylaştığı videolardan sonra gözaltına alındı.
Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, dün sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı videoları paylaşmıştı.
Tepkiyle karşılanan videolar ihbar sayıldı ve Arslan, dün gece gözaltına alındı.
Rapçi, sosyal medya hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler." paylaşımında bulundu.
Gozalti. HAYATIMI para icin mahfettlr— Sansar Salvo (@sansar34) April 14, 2025
SANSAR SALVO KİMDİR?
Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.
Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.
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