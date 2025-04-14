Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan kimdir? Sansar Salvo’nun hayatı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Babasına vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo’nun hayatı merak ediliyor. 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ekincan Arslan, 2008 yılında piyasa sürdüğü Adrenalin albümüyle dikkat çekmişti. Peki Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? İşte, kariyeri…



SANSAR SALVO KİMDİR?



Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.



2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.



2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.



Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır.



2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.

2024 yılında kliplerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Sansar Salvo 2025 yılının Mart ayında serbest kaldı.



