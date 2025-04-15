Sansar Salvo'ya tutuklama istemi

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, babasını dövdüğü videolarla gündeme gelmişti. Sosyal medyada paylaştığı videolar sonrası gözaltına alınan Arslan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sansar Salvo'ya tutuklama istemi

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, dün sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı videoları paylaşmıştı.

Tepkiyle karşılanan videolar ihbar sayıldı ve Arslan, dün gece gözaltına alındı.

Rapçi, sosyal medya hesabından "... Para için hayatımı mahvettiler." paylaşımında bulundu.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Arslan, basit yaralama suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne?

Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne?

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SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.

Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

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