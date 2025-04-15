Sansar Salvo tutuklandı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, dün sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı videoları paylaşmıştı.



Tepkiyle karşılanan videolar ihbar sayıldı ve Arslan, dün gece gözaltına alındı.



Rapçi, sosyal medya hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler." paylaşımında bulundu.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Arslan, basit yaralama suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik ifadesinde daha önce üç ay süreyle cezaevinde yattığını anlatan Arslan, zor günler geçirdiğini belirterek, "Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin." dedi.

Mahkeme heyeti Arslan'ı basit yaralama suçundan tutukladı.