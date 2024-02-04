Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırı | Terör raporunu MİT deşifre etti

Teröristler örgütün üst yönetimi tarafından Türkiye'de farklı dinlere mensup kişilere, ayrıca sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı aldı.



Bu talimat İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından geldi.



TERÖR RAPORUNU MİT DEŞİFRE ETTİ



Bu doğrultuda keşif faaliyetleri yürüttüler, raporlarını kriptolu mesajlarla gönderdiler. Irak Büyükelçiliğine yönelik hazırlanan rapor MİT tarafından deşifre edildi.

Aralık 2023'te düzenlenen operasyonlarda çok sayıda DAEŞ mensubu yakalandı.



Ancak 28 Ocak'ta Sarıyer'deki kiliseye düzenlenen terör saldırısında ayine katılan Tuncer Murat Cihan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının failleri ve failleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 25 zanlı tutuklandı. Sarıyer’deki kilise saldırısında Atatürk Havalimanı saldırısı ayrıntısı Haberi Görüntüle DAEŞ terör örgütüne yönelik son operasyonda da 51 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 17'sinin DAEŞ'in Afganistan yapılanmasına yer aldığı ve Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı oldukları açıklandı.



Örgütün eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine darbe vuruldu.



Bu arada Santa Maria Kilisesi'nde saldırının ardından ilk Pazar ayini yapıldı. Ayine katılanlar Tuncer Murat Cihan anısına mum dikti, dualar etti.