Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 4 kişiye şantaj, tehdit yoluyla düzenledikleri sahte senetleri imzalatan, yüksek faizle kendilerine borçlandıran ve bu kişilerden toplamda 17 milyon lira aldıkları öğrenilen 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; biri suikast için tasarlanmış 6.35 mm çapında 2 mermi kapasiteli kısa menzilli anahtarlık silahı olmak üzere, toplamda üç adet ruhsatsız silah ve 170 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.