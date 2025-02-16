Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun
Ankara'da şantaj ve tehditle sahte senetler imzalatan çete emniyetin radarına takıldı. Çetenin 4 kişiden 17 milyon lira aldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla çete çökertilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 4 kişiye şantaj, tehdit yoluyla düzenledikleri sahte senetleri imzalatan, yüksek faizle kendilerine borçlandıran ve bu kişilerden toplamda 17 milyon lira aldıkları öğrenilen 5 şüpheli tespit edildi.
Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; biri suikast için tasarlanmış 6.35 mm çapında 2 mermi kapasiteli kısa menzilli anahtarlık silahı olmak üzere, toplamda üç adet ruhsatsız silah ve 170 adet mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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