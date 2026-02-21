Şantaja maruz kaldı. İfşa ederken hapis cezasına mahkum oldu

Yargıtay, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan emsal bir karara imza attı.

ŞANTAJ YAPTI

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre, bir işçi, çalıştığı işyerinden ayrılmasının ardından eski patronundan şantajla para istedi.

Durumu anlatmak ve ifşa etmek isteyen patron, eski çalışanının sosyal medya hesabından indirdiği fotoğrafı altına yazdığı yorumla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski çalışanın şikayeti üzerine, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan patron, yerel mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF BAŞKA SUÇTAN HÜKÜM KURDU

Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı inceleme sonucu sanık patron hakkındaki hükmü kaldırdı.

İstinaf, sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstinaf kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİ

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.