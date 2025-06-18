Şantiye alanında top mermisi bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bölgede çalışma yürüten bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak altında mühimmata rastladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha uzmanları da inceleme yaptı.

Top mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat, uzman ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.