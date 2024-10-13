Şantiyede bıçaklı kavga: 2 ölü
Hatay'da şantiyede işçiler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken bir işçi ise ağır yaralandı.
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde işçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü.
Yaşanan kavgada 2 işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.
Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kavgada vefat eden 2 işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.
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