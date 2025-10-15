Şantiyede göçük oluştu: İşçi toprak altında kaldı

İlçenin Halilbey Mahallesi'ndeki bir şantiyede göçük meydana geldi.

Kazı çalışmaları sırasında toprak kayması oldu. Bir işçi göçük altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, tedaviye alındı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.