Şantiyede kafasına demir saplanan işçi öldü

İstanbul Avcılar'da şantiye alanında kafasına yukarıdan demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Şantiyede kafasına demir saplanan işçi öldü

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde bulunan şantiye alanında Yılmaz Tarhan'ın (50) kafasına çalıştığı esnada yukarıdan demir düştü. Demir Tarhan'ın kafasına saplandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Tarhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri konuyla ilgili ilgili çalışma yaparken, adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Enişte ve eski iş ortağı kayınbiraderlerinin husumeti kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Enişte ve eski iş ortağı kayınbiraderlerinin husumeti kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de

2025 Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

2025 Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Elazığ'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Elazığ'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Müttefikler Netanyahu’ya 'artık yeter’ demeli"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Müttefikler Netanyahu’ya 'artık yeter’ demeli"

Gaziantep’te gölete giren 3 kişi boğuldu

Gaziantep’te gölete giren 3 kişi boğuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...