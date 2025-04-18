Şantiyede korkutan yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler bilinmeyen bir nedenden yandı. Olayda yaralanan olmazken konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Odabaşı Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.
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