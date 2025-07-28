Şantiyede toprak kayması: 2 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Uşak Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde 26 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan 4 kişiden Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.K, A.E. ve Yaşar D. hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan Yaşar D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından gözaltına alınan aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahipleri M.A. ve F.E. tutuklandı. Güvenlik görevlisi U.Ş. ile olay sırasında şantiyede bulunan H.İ.B. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

