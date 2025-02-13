Santorini ve çevresi hala sallanıyor | Vali Elban’dan merak edilen soruya yanıt: Volkan patlar, tsunami olursa İzmir ne kadar etkilenir?
Santorini Adası ve çevresindeki deprem fırtınası sürüyor. Bölgede zaman zaman Türkiye kıyılarından da hissedilen sarsıntılar yaşanırken; Seferihisar, Bodrum ve Datça gibi merkezlere tsunami alarm sistemleri kuruldu. Bugün ise İzmir’de risk değerlendirme toplantısı vardı. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede yaşanabilecek volkanik bir patlama ile tsunaminin İzmir’e ne kadar zarar verebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası ve çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor.
Bölgede 28 Ocak’tan bu yana 9 binden fazla sarsıntı meydana geldi. Depremler zaman zaman Türkiye kıyılarından da hissediliyor.
Bölgedeki sismik hareketlilik sürerken, Ege Denizi’nde yaşanabilecek olası volkanik bir patlama ve tsunami ihtimali İzmir, Aydın, Muğla gibi kentlerde yaşayan vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiğini bildirdi. Seferihisar, Bodrum ve Datça gibi merkezlere tsunami alarm sistemi kuruldu.
Bugün de İzmir’de risk değerlendirme toplantısı yapıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Vali Elban, “Bölgede volkanik bir patlama yaşanır ve tsunami oluşursa Türkiye bundan ne derece etkilenir?” sorusuna yanıt verdi.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Vali Süleyman Elban, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası yakınlarında deprem fırtınasıyla ilgili tüm gelişmelerin büyük dikkatle takip edildiğini söyledi.
“EKİPLERİMİZ HAZIR BEKLİYOR”
Toplantıda Santorini civarında oluşacak bir depremin, volkanik patlamanın ya da tsunaminin Türkiye kıyılarına, özelde İzmir’in kıyılarına etkisinin değerlendirildiğini aktaran Elban, şunları söyledi:
“Deprem hareketliliğinin başladığı günden bu yana AFAD'ımız ilimize hızlı bir şekilde mobil ikaz ve alarm sistemi gönderdi ve Seferihisar'a kuruldu.
İlimizde faal şekildeki afet yönetim merkezlerini 30 ilçenin tamamına yaygınlaştırmaya başladık.
AFAD'ımız diğer illerimizden 71 takviye ekip görevlendirdi. 5 ekip Seferihisar'da görev yapıyor.
Diğerleri de il merkezinde, herhangi bir olası sıkıntıda görev almak üzere bekliyorlar.”
VOLKAN PATLAR, TSUNAMİ OLURSA İZMİR NASIL ETKİLENİR?
Elban, toplantıdaki tüm modellemelerde Santorini civarında oluşacak bir depremin İzmir'de olumsuz sonuçlar yaratacak bir etkisi olmayacağı sonucuna varıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Bölgede oluşabilecek tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı gerekse 300 kilometre uzaklığında olması nedeniyle ilimize maksimum 50-60 santimetre bir dalga yüksekliğinin gelebileceği, bunun da ilimiz kıyılarında hemen hemen hiç hissedilmeyeceği sonucu çıktı.
Ayrıca bir volkan patlaması durumunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da ilimizde sıkıntıya yol açacak bir kül taşınımı da beklenmemektedir. Dolayısıyla Santorini Adası civarında oluşacak bir deprem, tsunami ve volkanik patlama kaynaklı ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan tüm modelleme sonucunda ortaya çıkmış durumda.
Ancak unutmamamız gereken bir şey var. İlimizin kendisine ait deprem riski ayrıca mevcut. Biz onu da düşünerek her türlü tedbirimizi alıyoruz. İnsanımızı, Santorini kaynaklı endişeye sevk edecek ciddi bir riskin olmadığını görmüş olduk.”
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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