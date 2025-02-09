Santorini'deki 7,5'lük depremi Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?

Yunanistan'ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden biri olan Santorini, sismik bir krizin ortasında.



Zaman zaman depremler Ege kıyılarıda da hissedilirken akademisyenden depremlerin Türkiye'deki etkilerini araştırmak için heyet oluşturdu.



Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan heyet depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırladı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında kurulan, Mühendislik Fakültesi jeoloji ve jeofizik bölümleri ile İzmir Meslek Yüksek Okulu ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü'ndeki akademisyenlerden oluşan heyet, Santorini Adası'nda 28 Ocak'tan bu yana kaydedilen depremler ve sismik hareketliliğin olası etkileri üzerine çalışma yürüttü.



Bu kapsamda Ege Bölgesi'nde yaşanan depremlere ilişkin çalışmaları inceleyen heyet tarafından ön değerlendirme raporu hazırlandı.

TSUNAMİ DALGALARI ULAŞMIŞ



Raporda, Ege Bölgesi'ndeki en büyük patlamanın geçmişte Santorini Volkanı'nda gerçekleştiği ve aynı bölgede 7,5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği kaydedildi.



Ege kıyılarının milattan önce ve milattan sonra yaşanan volkanik faaliyetler ve tsunamilerden etkilendiğinin kayıtlarda yer aldığı belirtilen raporda, "Bunun yanında 1956 yılında Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki Amorgos fayı üzerinde meydana geldiği kabul edilen Santorini-Amorgos depremi sonrasındaki tsunami etkisi modellenmiş ve tsunami dalgalarının Çanakkale ile Fethiye arasındaki kıyı şeridi boyunca belirli oranlarda küçük ölçekte etkili olduğu anlaşılmıştır." denildi.

