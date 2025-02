Santorini'deki 7,5'lük depremi Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?

"MAKSİMUM 2 METRE YÜKSEKLİĞİNDE"



"Böyle bir depremin tekrar etmesi durumunda kıyılarımızdaki tsunami dalgasının güneybatı kıyılarının belirli bölümlerinin maksimum 2 metre yüksekliğe ve 500 metre kadar içeri gireceği öngörülmektedir." denilen raporda, depremi üretecek Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki fay yerinden 150-350 kilometre uzaklıkta olunduğu için güneybatı kıyılarında en erken 30 dakika sonra, kuzeybatı kıyılarında ise 3 saatte varabileceği anlatıldı.



Bu durumda deprem olduğu anda haber alınacağı için kıyıdan uzaklaşabilecek ve böylece tsunami tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir can kaybının yaşanmayacağı ifade edildi.



Raporda, bölgede yaşanabilecek olası afetlere ilişkin vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması ve uluslararası standartlara uygun bilgilendirme notlarının hazırlanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.



"Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki faylar üzerinde 7,5 büyüklüğünde meydana gelecek bir depremi, Santorini ve çevresindekiler 9 şiddetinde hissedecek." ifadelerinin kullanıldığı raporda, Türkiye'nin deprem odak noktasından 150 ile 350 kilometre uzakta olması nedeniyle depremi, 5 şiddet değerine kadar hissedileceği aktarıldı.

"CAN VE MAL KAYBI OLUŞMAYACAK"



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Bu durumda depremin bize gelen şiddeti herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayacak. Çünkü Türkiye'de can ve mal kaybının eşik değeri 8 şiddetidir. Sadece İzmir, Kuşadası ve Gökova Körfezi etrafındaki alüvyonal zemin üzerindeki yerleşim alanlarının bir kısmında depremin şiddet değeri 8'i bulabilecektir. Bu gibi alanlarda, 8 şiddetine dayanamayacak binaların envanterinin çıkarılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekmektedir. Diger taraftan böyle bir deprem, Ege kıyılarında tsunamiye yol açacaktır. Bu nedenle kıyıda yaşayan insanların zamanında uyarılması önem arz etmektedir."