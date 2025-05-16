Şap hastalığı görüldü: Hayvan pazarı kapatıldı

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görünen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarının kapatıldığını duyuruldu.



İlçe genelinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulandığının ifade edildiği açıklamada, "Söz konusu işletmedeki hayvanda şağ hastalığı belirtilerini açık bir şekilde gören resmi veteriner hekimler tarafından numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatılmıştır. Hastalıklı hayvanı, hayvan satıcısından 3 hafta önce aldığını söyleyen vatandaş, hayvanın il dışından geldiğini söylemiştir. Karantina uygulaması kapsamında mevcut Tosya Hayvan Pazarı hastalık sönüşüne kadar kapalı kalacaktır. Ayrıca karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.