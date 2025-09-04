Şap hastalığı tespit edildi: Kuyucak'ın 13 mahallesinde giriş çıkışlar yasaklandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 13 mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı.
Aydın Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti.
Hastalıkla mücadele kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürürken, Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklandı.
Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi
