Şap hastalığında aşılama çalışması | Prof. Dr. Arslan: Hastalığın görüldüğü il sayısı 25'e yükseldi

"UYGULAMA DEVAM ETMELİ"

Hastalığın Türkiye'de görülmesinin ardından kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, hayvan hareketi ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştu.

Prof. Dr. Arslan, uygulamanın Kurban Bayramı'na kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Kontrollü bir şekilde hayvan hareketlerinin kısıtlamasının kaldırılacağı söyleniyor." diye konuşan Arslan, "Ülkemizde Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2-3 hafta önce hayvan hareketliliği başlar. Aşılamayı tamamlamazsak büyük bir risk ortaya çıkar. O nedenle hayvan hareketliliğinin kısıtlanması uygulamasının devam etmesi gerekir." dedi.