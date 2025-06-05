Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de "kurban kesimi" açıklaması

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından tedbir amaçlı bazı kararların alındığı anımsatıldı.



Bu kararların kamuoyuyla paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Alınan kararlarda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban kesimlerine yönelik bir engelleyici karar bulunmamaktadır. Hastalık çıkan yerler haricinde kurban için hayvanların kesimleri ilçe dışına çıkarılmadan belirtilen tedbirler alınarak yapılabilir. Ayrıca, şap hastalığıyla mücadele amaçlı yapılan aşılama, insan sağlığı açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Aşılanan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."