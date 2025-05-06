Sapanca belediye başkanına saldırı girişimi: Adli kontrolle serbest

Sapanca Belediyesi binasına gelen H.Ç., Başkan Nihat Arda Şahin’e fiziksel saldırıda bulunmak istediği sırada belediye görevlileri tarafından engellendi. Şüpheli H.Ç., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.



Sapanca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Nihat Arda Sahin’in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle olay kontrol altına alındı. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI



Başkan Nihat Arda Şahin'e saldırı girişiminde bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

